شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى وبعد مرور 5 سنوات..تشارليز ثيرون تكشف كواليس MAD MAX: FURY ROAD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة تشارليز ثيرون عن كواليس تصوير فيلمها MAD MAX: FURY ROAD وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات علي الفيلم الذي نال العديد من جوائز الأوسكار، وكشفت ثيرون من خلال الصور عن اصطحابها لأبنتها جاكسون في التصوير بناميبيا بعدما أصبحت أم.

فيلم "MAD MAX: FURY ROAD" بطولة كل من توم هاردى وتشارليز ثيرون، ونيكولاس هولت، وزوى كرافيتز، وآبى لى كيرشاو، ومن تأليف جورج ميلر، نيك لاثوريس، براندان ماك كارتى، من إخراج جورج ميلر، ويشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم تصوير الفيلم عام 2003، ولكنه تأجل بسبب المخاوف الأمنية من التصوير فى صحراء ناميبيا حين قامت حرب العراق وتوقف التفكير فى صنع الفيلم، ليتم العمل عليه وطرحه في ٢٠١٥.

وفي سياق مختلف تلعب النجمة تشارليز ثيرون دور البطولة في فيلم Netflix القادم The Old Guard، والذى من المقرر أن يعرض فى 10 يوليو المقبل وهو من إخراج جينا برينس - بيثوود، والنجوم كيكي لين ، ومروان كنزارى، ولوكا مارينيللى، وهارى ميلينج ، وفان فيرونيكا نجو ، وماتياس شوينارتس.

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آخر أعمال ثيرون كان فيلم الدراما والسيرة الذاتية Bombshell بطولة الثلاثى تشارليز ثيرون، نيكول كيدمان، مارجو روبى، وإنتاج شركة Lionsgate، ويشارك فى بطولته جون ليثجو، أليسون جاني، مالكولم ماكدويل، كيت ماكينون، كوني بريتون، ليف هيوسون، بريجيت لوندي باين، روب ديلاني، مارك دوبلاس.

فيلم Bombshell يدور حول رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء.