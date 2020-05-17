شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر عفيفي : علي ربيع رشحني لدور رشا فى "عمر و دياب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة هاجر عفيفي في السباق الرمضاني لهذا العام ، حيث تجسد دور "رشا " في مسلسل عمر ودياب للنجم علي ربيع والنجم مصطفي خاطر .

وأعربت هاجر عن سعادتها للمشاركة في المسلسل ، وقالت في تصريح خاص لليوم السابع ، رشحني للدور الفنان علي ربيع ، وذلك بعدما شاهد إحدي العروض المسرحية التي كنت أشارك فيها بدور كوميدي وهو عرض " الخروج عن النص " بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، مما دفعه لإختياري لتجسيد شخصية رشا في مسلسل عمر ودياب .

وأضافت هاجر ، دور رشا جديد ومختلف فلم أجسد أدوار كوميدية في الدراما من قبل ، هذا ماجعلني أصاب بالخوف والتوتر في البداية ، ولكن وجدت أن الدور مكتوب بشكل جيد جدا ، فهي بنت مسترجلة وتكون خطيبة الفنان علي ربيع ، الذي يخاف منها بسبب الضغط التي تسببه له طيلة الوقت كل ذلك من خلال مشاهد كوميدية .

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وعن كواليس العمل قالت، العمل مع فريق عمل مسلسل عمر ودياب ممتعة جدا فهي لم تخلو من الكوميدية والمرح وهذا ماجعل العمل سهل ومريح للجميع ، وأسترسلت هاجر لم أنتبه للتعليقات علي مواقع السوشيال ميديا حيث أنني ام أتواجد بشكل مستمر عليها ، ولكن مايهمني في الحقيقة هي تعليقات الناس في الشارع .

مسلسل عمر ودياب مسلسل كوميدي ، يدور حول عمر الذي يتعرض لإصابة يبتعد على إثرها عن ملاعب كرة السلة، ويتعرض دياب للصعق فيبتعد عن عمله في الكهرباء، لتبدأ رحلتهما معًا في البحث عن عمل وكان أول شيء شراء تاكسي بالتقسيط، ومن هنا يتورطا في الديون ويصبح لزاما عليهما تسديدها.واعتمدت فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذي يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل بطولة علي ربيع ، مصطفي خاطر ، محمد محمود ، نهال عنبر ، كارولين عزمي ، هاجر عفيفي ، محسن منصور ، ياسر الطوبجي ، ومن إخراج معتز التوني .