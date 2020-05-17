شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وائل.. أقوى مشاهد ريهام حجاج فى "لما كنا صغيرين" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من المشاهد القوية للنجمة ريهام حجاج ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين"، ويشاركها البطولة فيه النجمان محمود حميدة وخالد النبوى، آخر تلك المشاهد حينما ذهبت "دنيا" إلى شقة "وائل" كريم قاسم وبصحبتها "ياسين" خالد النبوى، لتتأكد من مقتل صديقها وائل، فتنهار"دنيا" وتحمل المسئولية لحبيبها "ياسين" بعد أن أقنعه بخديعة للإيقاع بـ"سليم" محمود حميدة، لكن الأخير اكتشفها .

وشهدت أحداث الحلقة 23 ، استقبال "دنيا" ريهام حجاج، رسالة من "سليم" محمود حميدة على الواتس أب، جاء فيها: "وائل اتقتل مانتحرش" فتتصل بـ"ياسين" خالد النبوى سريعا، وتفسر "دنيا" تلك الرسالة على أنها تهديد لها بينما يطمئنها "ياسين".

وتذهب أم "ياسين" خالد النبوى، إلى "دنيا" ريهام حجاج فى فيلتها وتطلب منها التمسك بـ"ياسين" لأنه يحبها، ثم يذهب إليها "ياسين" ويصارحها بحبه بشكل غير مباشر قائلا: "اللى قالتهولك ماما صح".

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تضع "دنيا" ريهام حجاج، طليقها "يحيى" محمود حجازى، فى مقارنة مع "ياسين" خالد النبوى وانتهت المقارنة لصالح الأخير، فهذا جاد يمكن تعتمد وتسند عليه، فى مقابل "يحيى" الذى يحب السهر والسفر فقط وغير جاد على الإطلاق.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.

‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎