شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كاتي بيري تؤرخ لحملها من خلال كليب Daisies والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية كاتي بيري علي تأريخ فترة حملعدها من خلال تقديمها كليب Daisies، حيث تظهر الملامح الكاملة لحملها حيث تتوقع ولادة طفلها الأول من أورلاندو بلوم في صيف ٢٠٢٠، وحرصت بيري علي مشاركة جمهورها صور من الكليب وسط أشجار الغابة.

وكانت خطفت النجمة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر ( 35 عاما ) الأنظار نحوها بمجرد ظهورها في "SHEIN Together وهو حدث ضخم في محاولة لجمع الأموال لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، حيث قدمت عددا من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها .

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خلال الحدث ، تحدثت كاتي عن حملها قائلة " أبكي عندما أنظر إلى أصابع قدمي أو أبكي عندما أقوم بمهام بسيطة ... أعتقد أن ذلك بسبب الهرمونات" .. كما أننى حقا لست معتادة على التواجد مع الكثير من الناس في مكان ضيق أو صغير لفترة طويلة .. فأنا عادة علي الخروج لأغلب الوقت " .

ووجهت كاتي بيري رسالة لكل الأمهات فقالت: "أتمنى لجميع الأمهات عيد أم سعيد وأنا متحمسة للغاية..وأعتقد أنني حقا مستعدة للانضمام إلى ناديكم " .