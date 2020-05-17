بسبب كورونا.. ماجي بو غصن تطالب بإنهاء العام الدراسي في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ماجي بو غصن عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، استغاثة للحكومة اللبنانية.

وكتبت ماجي: "تويت حب وعاطفة للمدارس، الرجاء إنهاء العام الدراسي، أولادنا يعانون من كل الظروف الراهنة وراحتهم النفسية في الوقت الراهن أهم من أي شيء...وشكرا".

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وكانت لبنان قد فرضت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا منها تعطيل الدراسة.

وتشارك ماجي هذا العام بمسلسل "أولاد آدم" بطولة : مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.