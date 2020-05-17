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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ماجي بو غصن عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، استغاثة للحكومة اللبنانية.
وكتبت ماجي: "تويت حب وعاطفة للمدارس، الرجاء إنهاء العام الدراسي، أولادنا يعانون من كل الظروف الراهنة وراحتهم النفسية في الوقت الراهن أهم من أي شيء...وشكرا".
وكانت لبنان قد فرضت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا منها تعطيل الدراسة.
وتشارك ماجي هذا العام بمسلسل "أولاد آدم" بطولة : مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. ماجي بو غصن تطالب بإنهاء العام الدراسي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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