محمود حميدة يكشف المكيدة المدبرة له في الحلقة 23 من لما كنا صغيرين

بعد إيهام ياسين ( خالد النبوي ) بأن سليم ( محمود حميدة ) لديه ابنه تم اختطافها من أجل التفاوض معه على شحنة مخدرات، وبعد استعداد ياسين والمباحث للقبض عليه يكتشف سليم الخدعة التي وقع فيها بعد أناستقبل رسالة على هاتفة تخبره بذلك.
كما يصل لدنيا ( ريهام حجاج ) رسالة آخرى تخبرها بأن وائل ( كريم قاسم ) قُتل ولم ينتحر كما أُشيع.
في سياق آخر يعترف ياسين بحبه لدنيا بعد زيارة والدته لها واخبارها بأنه يحبها ولكنه لن يعترف لها بذلك طالما حسن ( نبيل عيسى ) شقيقة في السجن ومتهم بقضية قتل.
يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، وغيرهم المسلسل من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد على.
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