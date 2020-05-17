لؤي عمران ضحية عملية نصب جديدة في الحلقة 23 من ب100 وش

عقب إتمام خطبة سكر ( نيللي كريم ) على عمر ( آسر ياسين ) حاولت سكر مرة أخرى إقناع عمر بأن المهمة القادمة يجب أن يكون ضحيتها باسم الأمير ( لؤي عمران ) ففضلًا عن امتلاكه لمليارات فهو غريم عمر ويجب الانتقام منه.
بدأ حمادة ( إسلام إبراهيم ) في مراقبة باسم واكتشف خيانته لزوجته فقام بتصويره بعد اختراق الواي فاي الخاص بالفيلا الخاصة بعشيقته ومن ثم أرسل الصور لشيرين زوجته ( سارة التونسي ) فقام بأختراق حاسبها ومن جانبها قامت بألغاءالتوكيل الخاص بباسم.
في سياق آخر توصل ضابط المباحث أن الأربع قضايا التي تم حفظها تعود لنفس الأشخاص وبدأ في البحث عن الشخص الذي قام بتغيير هيئتهم الخارجية.
يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم وغيرهم ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.
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