بعد 23 حلقة من فالنتين .. الزعيم عادل إمام يستمر في إخفاء زوجته الثانية

بعد مرور23 يوم من بدء الماراثون الرمضاني لعام 2020، بدأت قصص المسلسلات تأخذ شكلا واضحا، حيث تنوعت ما بين الكوميدي والدراما ومنها ما يدور حول حكايات حربية وبين حقب زمنية مختلفة.

فيأتي مسلسل "فالنتينو" بقصة كوميدية إجتماعية كما عودنا الزعيم عادل إمام، بمشاركة هذه السنة نخبة من نجوم الدراما وهم "الفنانة دلال عبد العزيز، محمد كيلاني، هدى المفتي، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، سليمان عيد، بدرية طلبة ".

فبدأت قصة مسلسل "فالنتينو" بظهور الزعيم عادل إمام وزوجته دلال عبد العزيز، وهم أصحاب سلسلة مدارس "فالنتينو" الخاصة، وابناءهـم (نبوية، رفاعة، ارشميدس).

تعرضوا للعديد من المشاكل من قبل أصحاب مدرسة منافسة لهم، وهي دارس "البهاء".

وشهدت الحلقات سيطرة الام دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) على اولادها بشكل كوميدي في طريقة حياتهم واختياراتهم.

وتعرضت مدرسة من مدارس "فالنتينو" لحريق كبير إلتهم المدرسة بالكامل قبل إفتتاحها بأيام من قبل بلطجية.

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واشتدت بعدها المحن والأزمات بعد عملية السطو على عربية نقل أموال تابعة لمدارس فالنتينو، وتوجهه بعدها "فالنتينو" لأخذ قرض من البنك، و وقتها اكتشف بإن شخص ينتحل شخصيته وإسمه في عمليات نصب ع البنوك واخذ قروض كبيره.

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فيقرر فالنتينو بمساعدة ابن اخته حمدي الميرغني بدء رحلة البحث عن الشخص الذي ينتحل شخصيته واسمه حتى يستطيع تسوية مشاكله مع البنوك.

وخلال رحلة البحث يكتشف فالنتينو بأن داليا البحيري هي نفس الشخص الذي ينتحل اسمه، وبمجرد مقابلتها يتعرض فالنتينو للعديد من المشاكل بسبب حياتها التي تحوي العديد من المشاكل

والبلطجية.

الزعيم عادل إمام يكتشف شخص ينتحل اسمه

وتوالت الحلقات إختفاء فالنتينو من قبل "العجماوي" طليق داليا البحيري، ولكن بعد عرض (سمير صبري) صورة فالنتينو في برنامجة المذاع عبر شاشات التليفزيون، يظهر فالنتينو و يرجع لحياته وسط عائلته ولكنه يستعين بداليا البحيري لكي تحل مشاكله مع البنوك ليتمكن من اخد قرض ب 50 مليون جنية،

وبالفعل ذهبت معه إلى البنك لكي ترد له جميل تخليصها من يد العجماوي ورجالته، وبعد ذلك يسكنها فالنتينوفي فندق كبير ولكنها تلجأ لممارسة قراءة الفنجان للسياح في الفندق، لكي تتمكن من تسديد حساب الفندق رداً لجميل فالنتينو، ولكن الشرطة تلقي القبض عليها وبحوزتها مبلغ مالي كبير مكون من عملات مختلفة، ويستطيع حمدي الميرغني إبن أخت فالنتينو بإخراجها من الحبس بعد علم "فالنتينو".

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كما شهدت أحداث الحلقات الماضية، لجوء محمد كيلاني (أرشميدس) ترك منزله وسط عائلته بعد معرفة والدته (عفاف عصمت) علاقة حبه بصديقته جيلان، وشرائه شقه في نفس العمارة التي تسكن بها جيلان.

كما شهدت الحلقة الخامسة عشر، ظهور بطرس غالي وهو جواهرجي عائلة فالنتينو لكي يختاروا شبكة إبنهم رفاعة، بعد رفض عفاف عصمت الخاتم الذي اشتراه العروسين، تقرر عفاف عصمت ان تختار لهم خاتم يليق بشكل والدته فالنتينو وبها.

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وإستكملت الحلقات بزواج (فالنتينو) من داليا البحيري (نور فالنتينو) وشرائه فيلا لها لكي تسكن بها بعيداً عن أعين زوجته الأولى واولاده، ولكن (عفاف عصمت) تكتشف شرائه للفيلا ويضطر (فالنتينو) لشراء فيلا مجاوره لفيلا زوجته الثانية حتى لا تكتشف زواجه، ولكنه يوصي زوجاته الأثنين بعد التعامل مع بعضهم دون معرفة اي واحده فيهم بزواجه من الأخرى.

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كما شهدت الحلقات انعقاد حفل قران (رفاعة) على خطيبته ولكن بمجرد وصول المآذون وعلمه بأن (فالنتينو) يخفي زواجته الثانية على زوجته (عفاف عصمت) يصمم على ان يخبرها، وبعد يصر المأذون على ان يترك الحفل دون إنعقاد عقد القران، ويتسبب (فالنتينو) في مشكلة كبيرة بين إبنه رفاعة وبين أهل خطيبته.

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وخلال الحلقات تقوم داليا البحيري (نور فالنتينو)، زوجة الثانية للزعيم عادل إمام (فالنتينو)، ببطح جارتها أمينة اتحاد ملاك الكومباوند التي تسكن به وذلك في اجتماع اتحاد الملاك بسبب إنقطاع المياه يومياً لمدة ٧ ساعات لتظيف الخزانات، حيث كانت تتحدث بطريقة غير لائقة مع دلال عبد العزيز (عفاف عصمت).

كما شهدت الحلقات عملية ضغط من قبل عمرو وهبة (هاني) بالضغط على (فالنتينو) من أجل إتمام خطوبته على نجلته هدى المفتي (نبوية)، بعد تهديده بفضح زواجته الثانيه، بعد إكتشافه زواجه من خلال ورقة عثر عليها في السجل المدني.

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يذكر ان مسلسل "فالنتينو": بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.