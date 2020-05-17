إدوارد يكشف: غيّرت طائفتي من أجل زوجتي

اعترف الفنان المصري إدوارد أنّه ارتباطه بالقتاة التي كان يرغب بالزواج بها دفعه إلى تغيير طائفته من أجلها، مشددًا على أنه لم يغير مبادئه.

وقال إدوارد في لقاء ضمن برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع الإعلامية إيناس الدغيدي: "أنا غيرت طائفتي الدينية عشان كنت بحب مراتي وعايز اتجوزها وفي نفس الوقت شفت قد إيه هي كانت ملتصقة بالكنيسة والصلاة، ولقيت مستقبل أولادي الديني أفضل معها".



وأوضح إدوارد أن زوجته أكثر تدينًا منه وتسببت فى تقربه من الطائفة الأرثوذكسية، مضيفًا: "فكرت في مستقبل أولادي إنهم لما يبقوا مع أمهم هيكونوا متدينين وأنا قربت جدًا من الطائفية الأرثوذكسية ومبسوط فيها، وبروح كل أسبوع الكنيسة".

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وعن اتهامات استمراره في الوسط الفني بالواسطة، رد قائلاً: "عمر ما الواسطة هي اللي خلتني أمثل وكنت طول عمري أنتظر التليفون يرن ويجي لى شغل، وأنا مؤمن أن الممثل شغله هو اللي هيشغله والناس اللي بتشتغل بالواسطة مش هتكمل"، مستشهدًا على كلامه بتنوع المسلسلات والأفلام وكمية النجوم الذين شارك معهم مما يدل على جدارته الفنية.