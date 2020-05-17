حلا الترك تحتقل بعيد ميلادها في الحجر المنزلي بهذه الصورة... فكم بلغ عمرها؟

احتفلت الفنانة حلا الترك باتمامها عامها الـ 18 يوم أمس 15 أيار/مايو، وبالمناسبة نشرت صورة لها على حسابها الخاص في موقع انستغرام.

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الصورة جاءت بالأبيض والأسود وأُرفقتها حلا بالرقم 18 وبدت فيها جالسة على الأرض، حيث منعت التعليقات

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من جهته، احتفل والدها المنتج ​محمد الترك​ بالمناسبة ووجه لها معايدة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتب :"كل عام وانتي بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم".

يشار إلى أن حلا الترك وضعت صوتها على عمل غنائي مع المنتج ميثم علاء الدين على ان يصدر قريباً. الأغنية بعنوان “ايش تبغي مني” كلمات فراس الحبيب، كما ظهرت في الأيام الماضية حيث اعلنت انضمامها الى الحملة الوطنية “فينا خير” التي اطلقها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة ​فيروس كورونا​.