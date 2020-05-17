حمادة هلال يحذّر رامز جلال: كله إلا أمي يا رامز !

شارك المطرب حماده هلال جمهوره ومحبيه عبر حسابة الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة تجمعه بالفنانة سوزان نجم الدين من داخل كواليس مسلسلهم أبن أصول الذي عرض الموسم الرمضان الماضي وجسدت من خلاله سوزان نجم الدين والدة الفنان حماده هلال وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية وحققوا من خلاله نجاحا كبيرا.

وعلق حماده هلال علي الصورة قائلا "أمي لا يا رامز.. كله الا امي" موجها رسالة إلي الفنان رامز جلال الذي أستضاف الفنانة سوزان نجم الدين في أحد حلقات برنامجه رامز مجنون رسمي الذي يعرض عبر شاشة أم بي سي حاليا، وتفاعل معه الكثيرين من متابعيه الذين حرصوا علي السخرية من برنامج رامز وتعليق حمادة هلال .

يشار إلي أن الفنان حمادة هلال قد غاب عن الموسم الرمضاني الدرامي الجاري بعد أن كان تعاقد علي أحد الأعمال الدرامية ولكنة تأجل بسبب وباء كورونا العالمي والذي كان سببا في خروج العديد من الأعمال من الموسم الدرامي الرمضاني ولكنه من المقرر أن يبدأ في التحضير لمسلسله الجديد عقب انتهاء هذه الاأزمة أو البدء في التعايش معها .

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