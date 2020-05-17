فنان يتزوج من ممثلة شابة بعدما فشل في الزواج من والدتها!

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من الفنانة دنيا عبدالعزيز والفنان أيمن عزب بسبب أحد المشاهد التي قدموها في مسلسل البرنس، وهذا المشهد هو مشهد زواج الدكتورة شيماء من رجل الأعمال كمال عناني، بعد أن انفصلت عن زوجها فتحي الذي يقوم بدورة الفنان احمد زاهر .

واستعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي أحد المشاهد التي ظهر من خلالها أيمن عزب ودنيا عبدالعزيز في فيلم صراع الزوجات الذي عرض قبل 28 عاما وكان يجسد أيمن عزب دور زوج والده دنيا عبدالعزيز التي قدمتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وكانت السخرية من أنه تزوج والدتها منذ 28 عاما وتزوجها الان.

يشار إلي أن مسلسل البرنس يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الجاري ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم نور اللبنانية واحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر ومحمد علاء وأحلام الجريتلي ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وقد أستطاعوا أن يحققوا من خلال هذا العمل نجاحا كبيرا وأشاد بهم الكثيرين خاصة وأن أحداث العمل تدور في قالب إجتماعي درامي .