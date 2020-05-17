رانيا محمود ياسين تحذر شبيه والدها من تقليده

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسمين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمنشور وجهت من خلاله رسالة للفنان أحمد حسنين الذي يشارك في بطولة مسلسل البرنس والذي قيل عنه أنه شبيه الفنان عمر الشريف والفنان حسني شتا الذي قيل عنه انه شبيه والدها الفنان محمود ياسين والذي يشارك في بطولة مسلسل ليالينا.

وقالت رانيا في رسالتها لهؤلاء الفنانين الشباب "عايزة اقول حاجة للممثلين أحمد حسنين فى "البرنس" بيقولوا شبه عمر الشريف وحسنى شتا بيقولوا شبه محمود ياسين طلع فى مسلسل ليالينا والنبى بطلوا تقولوا عليهم كده متخليهمش يعتمدوا على كده سيبهم يكونوا نفسهم".

وأضافت قائلة "حكاية الشبه دى بتجيب نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين اللى هما مضطرين يبقو شبه آبائهم بحكم الجينات سيبوهم يبقوا نفسهم".

وتفاعل مع منشور رانيا الكثيرين من نجوم الفن الذين أكدوا علي نصحيتها، وطالبوهم بالتركيز في موهبتهم دون النظر لتشابة ملامحهم مع هؤلاء النجوم الكبار.

يشار إلي أن الفنانة رانيا محمود ياسين تخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام ودلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ومجموعة من نجوم الكوميديا.

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