صورة تكشف جمال زوجة أحمد ابو هشيمة الأولى.. من الأجمل هي أم ياسمين صبري؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور لرجل الاعمال أحمد أبو هشيمة مع أبنائه، وصورة لزوجته الأولي وأم أبنائة والتي تزوجها عندما كان في المرحلة الجامعية حيث كان يبلغ عمره 22 عاما.

وظهر أبو هشيمة مع شابين بالصور هما عمر ويوسف، وصدم الكثيرين بأن أحمد أبو هشيمة لدية ولدان في هذه المرحلة العمرية حيث يلعب أحدهما في نادي الأهلي المصري، وظهرت في صورة بمفردها زوجته الأولي والتي تدعي عبير وأظهرت الصورة ملامحها بشكل كبير.

يشار إلي أن أحمد أبو هشيمة تزوج 3 مرات أول مرة من والدة أبنائه والمرة الثانية من اللبنانية هيفاء وهبي والمرة الثالثة منذ عدة أسابيع من الفنانة ياسمين صبري، وتردد في أحد الفترات أن أحمد أبو هشيمة علي علاقة عاطفية بشقيقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن لم يتاكد تماما ما تردد.

وظهر أحمد أبو هشيمة مؤخرا مع زوجته الفنانة ياسمين صبري في أحد الصور حيث يقضيان أجازة زواجهم التي بدؤها بعد انتهاء ياسمين صبري من تصوير مسلسلها فرصة تانية التي تقوم ببطولته بجانب كل من أحمد مجدي ومحمود البزاوي وغيرهم من نجوم الدراما.

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