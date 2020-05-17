محمد زيدان: هذا هو السبب الحقيقي وراء انفصالي عن مي عز الدين

حل لاعب المنتخب المصري ونادي ماينز الألماني السابق محمد زيدان ضيفا علي المخرج إيناس الدغيدي في برنامجها شيخ الحارة والجريئة التي تقدمه بدلا من الإعلامية بسمة وهبة التي تقدمت باستقالتها العام الماضي من القناة المالكة لحقوق البرنامج.

وتحدث محمد زيدان خلال فقرات البرنامج عن علاقاته بخطيبة الفنانة مي عز الدين، ونفي زيدان ما تردد حول أن علاقاته نشأت بالفنانة مي عز الدين لنسيان زوجته الدنماركية، وقال أن مي عز الدين خلال هذه الفترة كانت أقرب أصدقائه وتطورت العلاقة بينهم سريعا وانتهت بإعلان خطوبتهم .

وكشف زيدان أيضا خلال حديثه عن سبب انفصالهم وقال ان السبب هو عمل مي عز الدين في الوسط الفني وإقامته في ألمانيا واختلافهم في العديد من وجهات النظر، ولم يجدوا امامهم سوي الإنفصال بكل رقي وأحترام، وهذا ما اكد عليه كافة أصدقائهم المقربين، موضحا أنه حتي الأن علي علاقة ود واحترام بمي عز الدين .

وتحدث زيدان أيضا عن سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا وقال أنه كان قرار خاطئ للغاية وأن قرار أيضا بالرحيل عن الدوري الألماني كان أكبر القرارات الخاطئة التي اتخذها في حياته .

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