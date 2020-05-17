هل قام محمد رمضان بتسريب نهاية مسلسله البرنس عمدا؟

تفاجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بتسريب عدد من المقطاع المصور من كواليس مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته الفنانة محمد رمضان ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية خلال الموسم الرمضاني الجاري.

وظهر بالمقطع المسربة المشاهد النهائية من العمل والتي يقوم فيها محمد رمضان الذي يجسد شخصية رضوان البرنس من أشقائه فتحي وياسر الذي يجسد دورهم أحمد زاهر ومحمد علاء وهو ينتقم منهم ويقوم بضربهم أمام سكنهم . وتردد ان رمضان هو من قام بتسريب المشهد من اجل الترويج للعمل وجذب المشاهدين اكثر .

يشار إلي ان مسلسل البرنس يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم أحمد زاهر ونور اللبنانية ونجلاء بدر وإدوراد وروجينا وريم سامي ورحاب الجمل وسلوي عثمان وأحلام الجريتلي وغيرهم الكثير من نجوم الدراما ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

علي ناحية أخري ظهرت أحد الأطفال التي تجسد شخصية أبنة رضوان البرنس داخل كواليس العمل في أحد البرامج وكشفت عن نهاية أحداث العمل وقالت أن أخر مشهد هو مشهد زواج محمد رمضان ونور اللبنانية .

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شاهدي الفيديو :