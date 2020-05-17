رامي إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم ويوجه رسالة مؤثرة

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان رامي إمام مجموعة من الصور النادرة مع والدة فى فيديو عبر حسابه على إنستجرام، للإحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام. وكتب:" ١٧ مايو ١٩٤٠ ... تاريخ ميلاد ابويا .. عادل امام .. ابو رامي وسارة ومحمد ... وجد عادل وعز الدين وامينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة ( بالترتيب العمري ????) النهارده يتم ٨٠ سنة". وتابع: " منهم ٦٠ سنة كفاح وتعب وعناد واصرار . طول عمرنا فخورين بيك.. وحنفضل طول عمرنا شايلين مسؤلية اسمك.. ربنا يحفظك يا ابويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف احفاد احفادك". وهنَّأت الفنانة الكبيرة صفية العمرى، الفنان الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80. ونشرت صفية العمرى عبر "انستجرام" صورة وعلقت: "‏كل سنة وانت طيب وبألف صحة وخير دايما يا رب ومنتظرين دايما تمتعنا بأعمالك يا زعيم#عادل_امام #الزعيم". Advertisements ويوافق الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية. قد يهمك أيضا: فريد ينصح الأزواج بتقليد "شريف" في "فلانتينو" عمرو وهبة يكتشف سر عادل إمام ضمن الحلقة 22 من "فلانتينو"

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