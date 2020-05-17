شكرا لقرائتكم خبر عن مستنى رضوان ينتقم.. آسر ياسين يهنئ محمد رمضان على "البرنس" بطريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم آسر ياسين الذى يشارك في مارثون دراما رمضان الجاري من خلال مسلسل "بـ 100 وش" على توجيه التهنئة للنجم محمد رمضان علي نجاح مسلسل البرنس، وذلك بطريقته الخاصة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر : " أنا شخصياً مستني #رضوان_البرنس ينتقم من غير ما أشوف الحلقات ولا أتابع علشان لسه بصور #ب١٠٠_وش ????????‍♂️مبروك محمد رمضان".

وتصدر النجم محمد رمضان، صاحب شخصية "رضوان البرنس"، والذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد لحظات من مشهد تلقين أشقائه علقة ساخنة في الحلقة الـ 23 التي تعرض حالياً. وسرعان ما حظي الهاشتاج الذي دشن خلال دقائق، على عشرات الآلاف من التعليقات ومقاطع فيديو من الحلقة التي حظيت بإعجاب الكثيرين كونها أولى خطوات انتقام رضوان البرنس من أشقائه.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علىى قناتى dmc ، و dmc دراما مشهد ذهاب "فتحى" احمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء، الى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 مليون جنيه لانهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره امام منزل "رضوان".

وتفاجأ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدا الكلام بـ "كفارة"، ودخل الى منزله وأعطاه 3 مليون جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.

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واستغرب "فتحى" أحمد زاهر أثناء تواجده بالسيارة عن تأخر "ياسر" ليقوم "رضوان" بالخروج له وقام بضربه ضربا مبرحا حتى نزفت الدماء من وجهه، ووجه لهما رسالة أمام أهل الحارة الذين تجمعوا، بأن ما فعله تحية لهم، وأنه سيتركهم حاليا حتى يعثر على ابنته ولكن بمجرد العثور عليها سيجعلهم في عداد الأموات.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.