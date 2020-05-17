شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يؤدى عبر "تيك توك" مشهدا من مسلسل الاختيار بعد تأثره بشخصية المنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح يحققها مسلسل "الاختيار" منذ عرض حلقاته مع بدء شهر رمضان، حيث منح المسلسل مشاهديه وجمهوره روحاً خاصة وحس وطني عالي يبدو أنه لم ينتقل إلي الكبار فحسب، .. وإنما امتد تأثيره إلي الأطفال أيضاً وبسرعة كبيرة، وذلك بعدما ظهر طفل صغير يستخدم تيك توك علي طريقة الشهيد أحمد المنسي، .. والذى بات هناك جيل يتمني أن يصبح مثله، ليثبت العمل أنه استطاع توصيل رسالته بسرعة شديدة، وذلك بإضفاء الروح الوطنية لدي الأطفال الذين باتوا يتمنوا أن يصبحوا علي شاكلة المنسي وزملائه ممن يضحوا بأرواحهم مقابل الدفاع عن وطنهم.

الأمر ظهر جلياً خلال فيديو الطفل الذى استخدم تيك توك كوسيلة منه لتأدية مشهد من أروع مشاهد المسلسل حين لعب أمير كرارة دور المنسي أثناء تصديه للتكفيرين قبل أن ينال الشهادة حيث اختار الطفل هذا المشهد تحديداً دوناً عن بقية مشاهد العمل وكأنه ينقل رسالة للجميع بأن هناك جيلاً بكامله من أطفال قد تأثروا بما يروه من بطولات وملاحم لجنودنا وضباط الجيش، وبالتالي استخدم الطفل ألعابه بصورة أشبه بالحقيقة كما ارتدي زي أقرب لما ارتداه كرارة حين جسد دور المنسي، ولم يكتف بهذا فحسب وإنما قام بترديد كلام المنسي، وكأنه يتمني لعب دوره البطولي قبل الشهادة.

Advertisements

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.





ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.