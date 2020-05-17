شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وجهة نظر إليسا فى كورونا: مجرد خدعة وصراع بين الدول الكبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة الغناء اليسا لديها وجهة نظر خاصة في أزمة فيروس كورونا حيث ترى أنه مجرد مؤامرة تتبناها الدول الكبرى وسط صراع تبنوا من خلاله هذا الفيروس كخدعة، وذلك بعدما أكدت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر حيث نشرت فيديو خلال تغريدة مؤخراً جاء فيه مظاهرات لمواطنين ألمان داخل مدينة ميونيخ، وجاءت هذه المظاهرات كوسيلة للتعبير عن رفضهم التطعيم ضد الفيروس حسبما جاء خلال الفيديو، نظراً لرؤيتهم أن فيروس كورونا ما هو إلا خدعة ضمن صراع بين الدول الكبرى، حيث علقت اليسا علي الفيديو بكتابة: " and i agree.

وكانت النجمة اليسا شوقت جمهورها و كل محبيها لألبومها الجديد، لافتة إلى أن أقرب أغنية لقلبها على " قهوة الماضى" و المقرر طرحها في العيد، وأول أغنيه لبنانية من الألبوم.

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وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" قهوة الماضي من أقرب الأغاني على قلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء لله كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".

وكانت أخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

ومن ناحية أخرى احتفلت الفنانة اللبنانية، بيوم التمريض العالمى، مشيرة إلى أن يوم التمريض اختصار لكل الأعياد، قائلة :" إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع"، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هو اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع".