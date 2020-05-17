شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل كبير عبر تويتر لمتابعى مسلسل الاختيار مع موت الشيخ حسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النجاح يحققها مسلسل "الاختيار" مع عرض حلقاته يومياً منذ بداية شهر رمضان، خاصة مع كشفه العديد من الحقائق الذى يسلط الضوء عليها حلقة تلو الأخرى، وآخرها ما حدث خلال الحلقة الماضية حينما تعرض لقصة الشيخ حسان الذى دفع حياته ثمن لحب وطنه ومساعدة جيش بلاده في التخلص من التكفيرين والتصدي لهم بكل قوته، ومع انتهاء الحلقة مباشرة جاء مسلسل "الاختيار" كالعادة وسط أهم التريندات علي موقع تويتر، حيث تفاعل مغردو تويتر مع الحلقة علي طريقتهم الخاصة من خلال نشر مجموعة من الصور لبطل الحكاية الحقيقي، بالإضافة إلي كتابة تعليقات من عينة الجمل الذى قالها أثناء الحلقة.

كما تفاعل قطاع كبير من مشاهدي المسلسل مع الحلقة من خلال الثناء علي عملية القصاص الذى نفذتها الكتيبة 103 بقياد القائد أحمد المنسي، وسرعة ردهم علي قتلهم للشيخ، إلي جانب وقوف بدو سيناء بجانب الجيش جنباً إلي جنب أمام التكفيريين.



الاختيار 1

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الاختيار 3



الاختيار 4



الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.