ليدي جاجا تعلن عن إطلاق ظلال جفون جديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، قررت الدخول في عالم الجمال بقوة خلال هذه الفترة، حيث كشفت النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، أنها بصدد إطلاق خط ماكياج ” Stupid Love”، ومن المقرر أن تطلقه خلال أيام معدودة، حيث ستطلق مجموعة ” ظلال جفون ” و التي تحمل 18 لونا مختلفا لكي تناسب جميع أذواق الفتيات و النساء من مختلف الأعمار.

و من المقرر أن تكون هذه المنتجات متاحة يوم 19 مايو الجاري، و هو الخبر الذي اثار حماس قطاع كبير من محبي وعشاق جاجا الذين أكدوا أن هذه الخطوة ستؤهلها لتكون واحدة من أهم النجمات صاحبات خطوط التجميل الشهيرة و ذلك كون اسم جاجا ارتبط دائما بتحقيق النجاحات .

من جهه أخري تستعد ليدي جاجا، لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد ” Chromatica ” و ذلك في 29 مايو الجاري ، و يضم هذا الالبوم تعاون مع اثنين من أهم نجوم الغناء في العالم وهم السير التون جون والنجمة الشابة أريانا جراند.

وكانت النجمة العالمية قد قررت، أن تفاجئ محبيها وعشاقها وتكشف عن قائمة أغنيات البومها الغنائي الجديد “Chromatica “، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه خلال هذا العام.

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وبمجرد كشف النجمة العالمية عن أغنيات الألبوم توقع الكثيرين إطلاقه قريبا جدا فهى الآن فى مرحلة تمهيديه للترويج للألبوم، بالرغم من فترة الحجر المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا “COVID19” الذى يهدد العالم، والذى تسبب فى وقف الكثير من الأحداث الفنية وتعطيل استكمال أعمال أخرى.

ألبوم ” Chromatica ” للمطربة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، يحمل مفاجأة كبرى لعشاق الموسيقى والغناء، وهى تعاون جاجا مع اثنين من أهم نجوم الغناء في العالم وهم السير التون جون والنجمة الشابة أريانا جراندي.

وعلى جانب أخر، أكدت المطربة والنجمة الأمريكية المثيرة للجدل، ليدي جاجا، أن الزواج والإنجاب هما قمة أولوياتها في الحياة في هذه الفترة، وهدف تسعى لتحقيقه في أقرب وقت، منوهة بأن الأمومة تجربة إستثنائية تتمنى أن تخوضها.

النجمة العالمية الشهيرة كشفت من خلال تصريحات صحفية إلى أنها سعيدة في علاقتها مع رجل الأعمال مايكل بولانسكي، وتتمنى أن تتزوج وتكون أسرة في أسرع وقت ممكن، وقالت: أريد أن أكون أماً.