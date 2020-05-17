أديل تسكن بجوار طليقها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أتمت النجمة والمطربة البريطانية أديل إجراءات إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال سايمون كونيكي خلال عام 2020 الجاري، بعد إعلانها لإنفصالها عنه في سبتمبر الماضي.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإنه رغم ذلك، تحفاظ أديل على علاقتها بسايمون، رغبة منها في توفير حياة أسرية صحية لنجلها أنجليو البالغ من العمر 7 سنوات.

ولذلك قرر الثنائي أن يسكنا بجانب بعضهما البعض، ليكون سايمون متواجدا دائما عندما يرغب في رؤية نجله والعكس، وذلك بمدينة لوس أنجلوس حيث تعيش أديل في الوقت الحالي.

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وكانت بداية العلاقة بين سايمون وأديل في عام 2011 حين بدأ الثنائي في المواعدة قبل أن يقررا الزواج في عام 2014.

وعلى جانب أخر، استطاعت النجمة والمطربة البريطانية أديل، مؤخرا، وبقدرة فائقة أن تنقص وزنها بطريقة فاقت كل التخيلات، حيث أثارت النجمة الشهيرة ضجة كبيرة بعد أن كشفت عن الـ LOOK الجديد الخاص بها بعد أن فقدت الكثير من وزنها وكأنها إحدى مفاجآت عيد ميلادها الـ32.

ويبدو أن هذه الصورة لم تكن الوحيدة التى أثارت الكثير من الجدل إلا أن صديقتها لورين بول فاجأت العالم بصورة نشرتها أيضا علي صفحتها على موقع إنستجرام، وهى الصورة التى أبرزت مدى تغير ملامح آديل التى ظهرت بعد أن قامت بلم شعرها بتصفيفة شعر بسيطة.

كما قامت النجمة العالمية بإرتداء فستان قصير باللون الأسود مع حذاء “بوت” باللون البنى ولم تنسى آديل أن تختار إكسسوارات مميزة لإضفاء المزيد من البريق عليها، فارتدت قرطت باللون الذهبى ذى تصميم مميز، وكان بصحبة آديل النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة نيكول ريتشي إضافة إلى صديقتهما لورين بول التي فضلت أن تكشف عن هذه الصورة من خلال صفحتها على إنستجرام.