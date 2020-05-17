مقلب كاد أن يقطع علاقة سليمان عيد بالسقا.. وتدخل والدة الأخير ينقذ الموقف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري سليمان عيد، عن مقلب تعرض له من الفنان أحمد السقا، قلب سنوات وكاد أن يقطع علاقته به مدى الحياة.

سليمان عيد، قال خلال لقائه في برنامج “القاهرة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الفا اليوم”، إنه في يوم بارد وممطر اتصل به أحمد السقا وأخبره أنه متعب وأنه موجود في فندق أعطاه اسمه وطلب منه المجئ سريعا، ولأن سليمان عيد، لم يكن لديه سيارة ظل يبحث عن “تاكسي”، وعندما وصل إلى الفندق وصعد إلى رقم الغرفة وجد “بودي جارد” يقف أمام الباب ومنعه من الدخول وعندما تشاجر، اكتشف أن من في الغرفة مسئول كبير.

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وأضاف، أنه سأل في الفندق عن غرفة أحمد السقا لكنهم أخبروه أنه غير موجود، ثم عاد واتصل به ليخبره أنه يقصد الفندق الموجود في أبو ظبي وليس في القاهرة.

أكد عيد أنه في هذا الوقت لم يرد على أحمد السقا ورفض محاولات الصلح، لولا تدخل والدته، مشيرا إلى أن السقا يحب كثيرا أن ينفذ فيه المقالب لأنه يعرف أنه يحبه ويسامحه.

من ناحية أخرى يشارك سليمان عيد، في رمضان 2020 في عدد من المسلسلات منها “فلانتينو” مع عادل إمام، و”ونحب تاني ليه” مع ياسمين عبد العزيز، و”عمر ودياب” لمصطفى خاطر وعلي ربيع.