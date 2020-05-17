أصالة تستبدل قالب كيك عيد ميلادها بسحور لتوأمها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة السورية أصالة تهاني محبيها ومتابعيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني بمناسبة عيد ميلادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة التي تحتفل بعيد ميلادها لأول مرة بعد انفصالها عن زوجها، المنتج والمخرج طارق العريان، استبدلت لمّة عيد ميلادها العائلية بتحضير وجبة سحور لتوأمها آدم وعلي، حيث نشرت صوراً لهما عبر انستجرام، معلقة عليها: «من أحلى الأشياء اللى اليوم عملتها لما دخل عليا عيدى.. عملت سحور أدومه وعلوش.. مثل كل يوم بس اليوم ما بعرف ليه كان هيك .. كنت بعمله بروح مختلفة.. شو هي المختلفة شو الاختلاف.. لا أعرف.. الحب.. أنا أحبكم دائمًا وبموت عليكم دائمًا كل ثانية بكل لحظة بعيدي وبلا عيدى شكرا على اهتمامكم كلكم».

يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخراً كليب جديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.