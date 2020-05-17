نقل نجل دينا للمستشفى والفنانة تحذر متابعيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الراقصة المصرية دينا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لنجلها الوحيد خلال بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكشفت دينا عن سبب تعرض نجلها لتلبك معوي، وذلك في تعليقها على الفيديو قائلة: “سلامتك يا حبيبي.. بلاش أكل من بره في الأيام الحر دي يا جماعة، ‏علي جاله تلبك معوي من الأكل ده”.‏

وظهر نجل دينا، في الفيديو وهو في المستشفى ويتلقى محاليل طبية، وطلبت ‏من نجلها أن يحذر الناس أيضًا إلا أنه مازحها قائلا: “كلوا براحتكم من برة”.‏

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وكانت دينا، قد احتفلت بتخرج نجلها الوحيد “علي” من المدرسة، وذلك بحضور والدتها ونشرت صور من التخرج عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”..

و تشارك دينا في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “سلطانة المعز”، مع الفنانة غادة عبدالرازق، والتي أحيت مؤخرًا حفل عقد قرانها في كواليس المسلسل.

‏”سلطانة المعز” من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏ماجد، ‏ومن ‏تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

من نا