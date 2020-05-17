الفنان السعودي جواد العلي يظهر بعد غياب.. شاهد كيف تغير شكله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الفنان السعودي جواد العلي بعد غياب طويل في مقطع فيديو، وصفه البعض بالصادم، حيث دب الشعر الأبيض في رأس المطرب، كما تغيرت ملامحه بشكل كبير.

جواد هنأ محبيه بالشهر الكريم، وقال: «أيام مباركة عليكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتحياتي لكم»، حيث تبادل فانز المطرب السعودي الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن استغرابهم من التغير الكبير الذي طرأ على الفنان.

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يُذكر أن أغنية «ما يهمه» كانت آخر ما طرحه جواد العلي على الساحة الفنية عام 2019، وهي من كلمات الولهان، وألحان أسير النغم، وتوزيع كرم أوكتان، ويأتي ذلك بعد آخر ألبوم طرحه الفنان السعودي عام 2016 بعنوان «متى تشتاق»، والذي لم يحقق النجاح المتوقع، على الرغم من أنه كان أول عمل للعلي بعد غياب طويل عن الساحة منذ عام 2010.

العلي من موالد الرياض عام 1977، تلقى تعليمه الأوليّ بمدارس الرياض، ومُنذ صِغره أحب الغناء والموسيقى، ثم درس البكالوريس في باكستان، وهناك حصل على شهادة الهندسة الكهربائية بإحدى جامعات باكستان، وقد أصدر أول ألبوماته عام 1998 بعنوان «ليه ما حسده»، في الوقت الذي شكّل فيه ألبوم «أحبك» الذي طرحه عام 2001 نقله نوعيه في حياته الفنية، وفي عام 2003، كان لجواد العلي موعداً مع شهر عربية واسعة بطرحه لألبوم «يجيلك يوم»، والتي قدم فيها أغنية بنفس اسم الألبوم بمشاركة الفنان الإيراني سامان، وحازت على شهرة عربية واسعة.