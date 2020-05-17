الفنانة آية سماحة تحتفل بعقد قرانها إلى حفيد فريد شوقي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية آية سماحة بعقد قرانها على الممثل الشاب محمد السباعي، حفيد النجم المصري الراحل فريد شوقي، في أجواء عائلية.

آية شاركت متابعيها أجواء عقد القران بمقطع فيديو ظهرت فيه إلى جانب عريسها، وهون نجل المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، وشقيق الفنانة ناهد السباعي، خلال توقيعهما على عقد الزواج أمام المأذون، وبدت العروس متألقة بـJumpsuit أبيض أنيق، وكتبت سماحة معلقة عليه: «مدام سبعبع.. أحبك إلى الأبد».

يُذكر أن آيبة سماحة تتغيب عن دراما رمضان الجاري، بينما تألقت في مارثون رمضان 2019 بثلاث أعمال هم؛ «الزوجة 18» أمام حسن الرداد، شيماء سيف، هيدي كرم، سلوى خطاب، وغيرهم، «قمر هادي» أمام هاني سلامة، و«قابيل» أمام محمد ممدوح، أمينة خليل، وغيرهما، وخارج الموسم الرمضاني، لمعت آية سماحة في مسلسل «كأنه إمبارح» أمام رانيا يوسف، محمد الشرنوبي، أحمد وفيق.

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من ناحية أخرى، تستعد آية لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد «ما رواء الطبيعة» بعد أن توقف بسبب أزمة جائحة كورونا، وهو العمل الذي تشارك في بطولته أمام أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو سلامة.

أما السباعي، فمن أبرز أعماله الفنية؛ «حدوتة مرة»، «اختفاء»، «هذا المساء»، وفيلمي «اشتباك»، و«فص ملح وداخ».