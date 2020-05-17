ناصر القصبي ينتقد برنامج «قلبي اطمأن» بعد حلقة الفنان صلاح تيزاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي برنامج “قلبي اطمأن” بعد عرض حلقة الفنان اللبناني صلاح تيزاني، الشهير بـ “أبو سليم”.

القصبي نشر جزء من الحلقة، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وعلق قائلا: “البرنامج الإماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبه في المواسم السابقه لفكرته الأنسانيه النبيله ولا شك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمه للبسطاء في كل مكان”.

الفنان السعودي أضاف: “لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان ابو سليم ... أرآها مؤذية ومهينه في حقه وإن كان المقصد نبيلاً”.

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وكان الفنان اللبناني صلاح تيزاني الشهير بـ”أبوسليم” قد ظهر في الحلقة 22 من الموسم الثالث لبرنامج “قلبي اطمأن”، الذي يقدمه شاب إماراتي باسم “غيث” دون أن يظهر هويته الحقيقية، بغرض مساعدة العديد من المحتاجين في دول مختلفة.

وصلاح تيزاني ممثل كوميدي تلفزيوني لبناني، اشتهر باسم “أبوسليم” نسبة إلى شخصية بطل مسلسلاته أبو سليم البطل الكوميدي.

ولد صلاح تيزاني عام 1928 في مدينة طرابلس شمالي لبنان، بدأ أعماله الفنية على مسارح طرابلس ومدارسها بأدوار كوميدية، أنتج مسلسلات كوميدية تلفزيونية مع انطلاق تلفزيون لبنان عام 1959 وبقي يقدمها مع فرقته التي عرفت بفرقة “أبو سليم” بشكل أسبوعي دائم حتى سنة 1975 وتوقف العرض لسنوات بسبب الحرب اللبنانية، وعاد إلى متابعتها في التسعينات بشكل متطور مع إضافة الغناء إلى موضوعاته، وفي عام 2000 أنتج تلفزيون دبي سلسلة جديدة بنفس الشخصيات، كما مثَّل في مسرحيات الأخوين الرحباني مع فيروز.