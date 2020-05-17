ريهام أيمن تحتفل بعيد زواجها الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة المصرية ريهام أيمن بعيد زواجها الخامس من الممثل الشاب شريف رمزي، وشاركت متابعيها بصور مميزة من حفل زفافهما، وارفقتها برسالة شديدة الرومانسية وجهتها لزوجها.

ريهام كتبت معلقة على الصور: «يومنا المميز جداً 15-5-15، اتذكر هذا الصباح جيداً، نحتفل اليوم بخمس سنوات من الزواج، شريف رمزي جعلتني أسعد امرأة على الأرض، ومازالت أشعر أنني الأكثر حظاً، وكل يوم مازالت اكتشف أشياء تجعلني أحبك، مازالت الشخص الذي أريد أن أحبه إلى الأبد، عيد زواج سعيد حبيبي، صديقي المفضل، الزوج الأكثر روعة في العالم، أفضل شريك حياة يمكن أي شخص أن يتمناه».

وأضافت مداعبة زوجها: «ملاحظة: لا يوجد شخص أفضل منك لأقضي معه فترة العزل»، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني متابعيها متمنيين لها ولزوجها دوام السعادة والحب.

يُذكر ان ريهام تزوجت من شريف رمزي بعد قصة حب جمعتهما في كواليس آخر أعمالها الدرامية «العراف»، وقد رُزقت منه بطفلين هما «»، و«ليليا»، وفضلت بعد ذلك التفرغ لأسرتها وابتعدت عن الفن، كما صرحت أكثر من مرة أن ابتعادها عن التمثيل جاء بناء على رغبتها الشخصية وليس بطلب من زوجها، في الوقت الذي اعترفت فيه أن هذا القرار لاقى ترحيباً قوياً من رمزي.