فيديو.. فريد شوقى وفؤاد المهندس يتحدثان عن ذكاء ونجومية الزعيم عادل إمام

الأحد 17 مايو 2020

سنوات طويلة تمكن خلالها الزعيم عادل إمام من البقاء على قمة الهرم الفني في مصر والوطن العربي بصفة عامة، وذلك بفضل أعماله المميزة وموهبته الكبيرة، بالإضافة إلى ذكائه الكبير في اختيار نوعية أدواره مما جعله يتربع على عرش النجومية طوال نصف قرن صار فيها زعيماً مهما خرج من أجيال لم تنتقص من عرشه، أو تتمكن من منافسة زعامته الفنية الكبيرة وحجم جماهيريته العريضة.



ولعل نجومية الزعيم عادل إمام الذى طالما تميز بها خلال مشواره الفني آمن بها العديد من النجوم منذ بزوغها وتوقعوا له استمراره على عرش النجومية طويلاً مثلما جاء على لسان نجوم بحجم فريد شوقى، فؤاد المهندس كما يظهر خلال التقرير التالى وتلك الفيديوهات.

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النجم الراحل فريد شوقى يتحدث خلال مقابلة تليفزيونية حول الزعيم عادل إمام، مؤكداً أنه تمكن بفضل ذكائه وثقافته فى تطوير نفسه حتي أصبح بطلا جماهيريا عظيما.

أما النجم الراحل فؤاد المهندس فكشف أهم مميزات الزعيم عادل إمام الذى استشرقها مبكراً حينما شارك معه فى مسرحية "أنا وهو وهي"، ويكشف خلال تلك المقابلة مدي ذكائه.