وائل جسار ينعى الشاعر نبيل خلف

الأحد 17 مايو 2020

نعى الفنان اللبناني وائل جسار صديقه الشاعر نبيل خلف الذى وافته المنية ظهر أمس السبت، وكتب على صفحته الشخصية على "فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الكبير الدكتور نبيل خلف اللى كان ليا الشرف بالتعامل معاه بأكثر من عمل أذكر منهم بتوحشيني.. مليون أحبك.. كل دقيقة شخصية.. نخبي ليه.. بحبك مش هقول تاني.. والأناشيد الدينية فى حضرة المحبوب وغيرها.. ربنا اختاره في آخر 10 أيام من رمضان المبارك.. ربنا بيحبك الله يرحمك ويحسن إليك".



المطرب اللبنانى وائل جسار يعتبر أن نجوميته فى مصر صُنعت على يد الشاعر نبيل خلف الذى كتب له ألبومات ساهمت بقوة إلى وصول جسار إلى قلوب المصريين والوطن العربى، منها: "فى حضرة المحبوب"، "فى حضرة المحبوب 2" و"نبينا الزين"، بالإضافة إلى عدد كبير من الرباعيات الدينية حملت اسم "رباعيات فى حب الله".

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ولم يكن التعاون بينهما فى الألبومات الدينية فقط، بل تجاوز ذلك، وكتب لوائل جسار عدة أغنيات فى ألبوماته الأخرى مثل: "كل دقيقة شخصية"، "توعدنى ليه"، "مليون مرة أحبك"، "بتوحشينى"، الروليت"، "مهما تقولوا".