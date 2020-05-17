رامى إمام يحتفل بعيد ميلاد والده الزعيم بلقطات من تاريخه الفنى طوال ٦٠ عاما.. فيديو

الأحد 17 مايو 2020

حرص المخرج رامي إمام، على الاحتفال بعيد ميلاد والده الزعيم عادل إمام، الذي يوافق ١٧ مايو، بنشر بعض اللقطات من أعماله الفنيه طوال مشواره الذي امتد طوال الـ٦٠ عاما في السينما والتليفزيون والمسرح.



ونشر إمام مقطع فيديو يظهر فيه الزعيم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، مدعما بالكثير من الصور للزعيم التي أعاد ظهورها بطريقة جديدة.

وكتب المخرج رامى إمام، تعليقاً على الفيديو "١٧ مايو ١٩٤٠.. تاريخ ميلاد أبويا.. عادل إمام.. أبو رامي وسارة ومحمد.. وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة (بالترتيب العمري ????) النهاردة يتم ٨٠ سنة .. منهم ٦٠ سنة كفاح وتعب وعناد وإصرار. طول عمرنا فخورين بيك.. وحنفضل طول عمرنا شايلين مسئولية اسمك... ربنا يحفظك يا أبويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف أحفاد أحفادك".

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وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامر مرسى، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفني في السينما والدراما والمسرح.

واستعرض أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.

ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا في الموسم الرمضانى، مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.