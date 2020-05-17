رأي مجدي الهواري في مسلسل "ام هارون"

الأحد 17 مايو 2020

أكد المخرج المصري مجدي الهواري في لقاء مباشر على إذاعة "ألف ألف FM" مع الزميلة سهى الوعل أنه شاهد بعض حلقات مسلسل "أم هارون" الذي قام بإخراجه المصري محمد العدل، والذي أثار الجدل بسبب الانتقادات الواسعة، مؤكداً أن الانتقادات صحيحة مئة بالمئة والعمل فعلاً ضعيف، لكنه في المقابل قال إنه لا يمكنه لوم المخرج ما لم يسمع منه أولاً، كون الأمر يتطلب النظر إلى عناصر أخرى كالميزانية التي وُضعت للعمل وما إذا كان هناك تدخلات أربكت عمل المخرج، لكنه في المقابل قال: "لا يمكن تمرير الأمر فالعمل فعلاً ضعيف والمخرج يتحمل جزءا من مسؤولية ذلك، لأنه لو كان قد تعرض لتدخلات أو لضعف في الإنتاج فكان يجب عليه عدم القبول بإخراج المسلسل".



ولفت الهواري نظر صناع الدراما الخليجية لنقطة مهمة، قائلاً إنهم كمخرجين ومشاهدين عرب فهم يهتمون بمشاهدات الأعمال الخليجية قدر الإمكان لدراسة هذا المجتمع وهذا الجمهور، وقال: "قبل أن نسافر لأي بلد عربي لتقديم مسرحية أو أي عمل هناك نحاول التعرف عليهم، أولاً من خلال أعمالهم الفنية وخاصة الدراما، كما كان يحدث عندما تخطت شهرة "طاش ما طاش" كل الحدود وفرض نفسه على المشاهد العربي، المهم أن نقدم ما يليق للجمهور ويتناسب مع ذائقته وينجح على أرضه، لذلك يجب أن تخرج هذه الأعمال بأفضل صورة وهذه مسؤولية الجميع".