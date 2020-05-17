شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيلات نادرة من حفلات الأوبرا المصريه لطرب زمان على «يوتيوب» الثقافة والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 تبث وزارة الثقافة أمسية مميزة يقضيها متابعو قناة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب فى العاشرة مساء 14 مايو ضمن اجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم التى تحتضنها مبادرة خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك.

وتضم مختارات من التسجيلات النادرة لعدد من دورات مهرجان الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية والتى استضافت كوكبة من عمالقة الطرب فى زمن الفن الجميل هم هدى سلطان ، صباح فخرى سعاد محمد ووديع الصافى Advertisements وفى الخامسة والنصف تذاع حلقة جديدة من فوازير سينما مصر رؤية واخراج خالد جلال ، وفى التاسعة والنصف تعرض محاضرة من ورشة ابدا حلمك لاعداد الممثل الشامل .

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