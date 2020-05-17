لطيفة : سأوافق على أي عرض لإحياء حفلات بعد كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة : سأوافق على أي عرض لإحياء حفلات بعد كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
حلت النجمة لطيفة ضيفة على برنامج "نجوم في الحجر" المذاع على راديو إينرجي 92.1، وقالت في حوارها إنها غير مقتنعة بإقامة حفلات أونلاين وأنها سعيدة باقتراب الناس من دينهم أكثر بعد أزمة كورونا.
وقالت لطيفة في البرنامج الذي تقدمه ايناس الشواف في تمام الثامنة ونصف مساء، إن أحدا لم يكن متوقعا ما حدث حتى الآن في عام 2020 ورغم أنها كانت متفائلة كثيرا به، لدرجة أنها طرحت ألبومها في أول أيام العام، إلا أنه كان عكس توقعاتها.
وكشفت أن مكسبها الوحيد من الحظر هو قضائها وقت أطول مع والدتها وأختها، خاصة أنها دخلت المطبخ واتقنت الطبخ رغم أن طول حياتها لم تكن ست بيت شاطرة أوتفضل الطبخ.
وأضافت لطيفة أنه رغم قضائها وقت أطول مع والدتها وهو ما كان بمثابة حلم بالنسبة لها، وأنها مبسوطة بذلك، لكنها أيضا مفتقدة بقية عائلتها في تونس خاصة اللمة في رمضان.
أما بخصوص جمهورها، فقالت لطيفة أنها أيضا افتقدت جمهورها خاصة أن هذا العام لن يكون هناك مهرجانات أو حفلات، وكشفت أنها فكرت في تقديم حفلات أونلاين لكنها عادت عن فكرتها تلك، لكونها لا تستطيع افتقاد روح الجمهور وعيونه وتفاعله ومطالباته بأغاني معينة، لذا سيكون أول ما ستقوم به هو أن تحيي حفلة، حتى أنني ستوافق على أي عرض بإحياء حفل بعد الأزمة لأنها مفتقدة الغناء لدرجة أنها خايفة تنزل تغني في الشارع.
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