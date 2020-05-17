فن ومشاهير

لطيفة : سأوافق على أي عرض لإحياء حفلات بعد كورونا

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الأحد 17 مايو 2020

حلت النجمة لطيفة ضيفة على برنامج "نجوم في الحجر" المذاع على راديو إينرجي 92.1، وقالت في حوارها إنها غير مقتنعة بإقامة حفلات أونلاين وأنها سعيدة باقتراب الناس من دينهم أكثر بعد أزمة كورونا.

وقالت لطيفة في البرنامج الذي تقدمه ايناس الشواف في تمام الثامنة ونصف مساء، إن أحدا لم يكن متوقعا ما حدث حتى الآن في عام 2020 ورغم أنها كانت متفائلة كثيرا به، لدرجة أنها طرحت ألبومها في أول أيام العام، إلا أنه كان عكس توقعاتها.

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وكشفت أن مكسبها الوحيد من الحظر هو قضائها وقت أطول مع والدتها وأختها، خاصة أنها دخلت المطبخ واتقنت الطبخ رغم أن طول حياتها لم تكن ست بيت شاطرة أوتفضل الطبخ.

وأضافت لطيفة أنه رغم قضائها وقت أطول مع والدتها وهو ما كان بمثابة حلم بالنسبة لها، وأنها مبسوطة بذلك، لكنها أيضا مفتقدة بقية عائلتها في تونس خاصة اللمة في رمضان.

أما بخصوص جمهورها، فقالت لطيفة أنها أيضا افتقدت جمهورها خاصة أن هذا العام لن يكون هناك مهرجانات أو حفلات، وكشفت أنها فكرت في تقديم حفلات أونلاين لكنها عادت عن فكرتها تلك، لكونها لا تستطيع افتقاد روح الجمهور وعيونه وتفاعله ومطالباته بأغاني معينة، لذا سيكون أول ما ستقوم به هو أن تحيي حفلة، حتى أنني ستوافق على أي عرض بإحياء حفل بعد الأزمة لأنها مفتقدة الغناء لدرجة أنها خايفة تنزل تغني في الشارع. 

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