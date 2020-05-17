صور| بعد التصالح.. أحمد فلوكس يتناول الإفطار مع أفراد أمن «الكومباوند»

الأحد 17 مايو 2020

تنناول الفنان أحمد فلوكس، الإفطار مع عدد من أفراد الأمن في أحد الكومبوندات بمنطقة أكتوبر بعد حالة الصلح بينه وبين فرد الأمن بعد الأزمة التي نشبت بينهم، كتعبير عن التصالح.



وأمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بإخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس، في الاتهامات المتبادلة بين الفنان واثنين من أفراد أمن أحد الكمباوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد.

وقال الفنان أحمد فلوكس في التحقيقات، إنه اعتاد الدخول لأصدقائه في الكمبوند حيث إنه شخصية معروفة، إلا أن فرد الأمن منعه من الدخول وقال له: "أنت هتعمل لى فيها بطل فيلم الممر"، وهو ما جعله يشعر بالغضب، ودفع فرد الأمن ثم عاد إلى سيارته مرة أخرى.

وأضاف "فلوكس" في التحقيقات، أن فرد الأمن عاد إليه حاملًا في يده "شومة" وكسر السيارة وأصابه في صدره.

تعود أحداث الواقعة، عندما توجه الفنان أحمد فلوكس، إلى كمباوند سكنى، للقاء طليقته داخل فيلا تقيم بها، إلا أن أفراد الأمن الخاص، المعينين للتأمين، وفحص زوار الكمباوند، استوقفوه، ومنعوا دخوله، لعدم وجود اسمه ضن قائمة المسموح لهم بالدخول، فاعترض فلوكس، ونشبت بينه وبين أفراد الأمن مشاجرة، ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالكمباوند، فلوكس أثناء وقوفه بسيارته وتحدثه مع أفراد الأمن، ثم نزوله منها، والاشتباك مع فرد أمن.

Advertisements

وعقب انتهاء المشاجرة، توجه فرد الأمن الخاص بالكمباوند، إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وحرر محضرا اتهم فيه فلوكس بالاعتداء عليه، لمنعه من الدخول، وقدم مقطع فيديو خاص بكاميرات المراقبة، يثبت واقعة الاعتداء عليه، وانتشر عقب ذلك مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى.