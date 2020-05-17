شكرا لقرائتكم خبر عن "رضوان البرنس" يستحوذ على تريندات "تويتر" بعد الحلقة 23 والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 إنطلق مساء اليوم، عرض الحلقة 23، من أحداث مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان.

Advertisements وإستحوذ المسلسل على تريندات موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بأسم "البرنس"، وأسم "رضوان البرنس"، وذلك فور عرض حلقة اليوم، بعد أن أنتظرها الجمهور لأيام كثيرة ليشاهدوا إنتقام "رضوان البرنس"، من أخواته. مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وإدوارد ونجلاء بدر وسلوى عثمان وريم سامي وأحمد داش ومن قصة وإخراج محمد سامي.

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