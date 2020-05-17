أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة أشرف بن شرقي

الأحد 17 مايو 2020

حل نجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي، ضيفا على الحلقة الـ23، من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يُذاع على قناة «mbc مصر».



وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم -عبر حسابه بـ«تويتر» بنشر عدة صور من حلقة أشرف بن شرقي وعلق عليها قائلا: «أشرف بن شرقي بالمقلوب.. #رامز_مجنون_رسمي».

وفي الفقرة الأولى من الحلقة، أخذت المطربة أروى والتي تقوم بدور مذيعة البرنامج رأي أشرف بن شرقي في 3 صور لنجوم وهم للهضبة عمرو دياب، والصورة الثانية كانت للفنانة رانيا يوسف، والثالثة كانت لرامز جلال والذي قالت عنه "يانهار أسود.. كل الكاميرات الخفية بتاعته صعبة أوي"، ذلك قبل ظهوره بشخصيته الحقيقية.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة، قام رامز جلال بأخذ رأي الضحية في لون شعره ليقول: "جامد.. ولايق عليك"، ليقوم "رامز" برش شعره باللون الأحمر، ويقول له: "أنت عارف أني أهلاوي جدًا.. ولينا ذكريات معاك مش حلوة في نهائي كأس إفريقيا بين الأهلي والوداد.. عندما أحرز الهدف في شريف إكرامي"، ليقوم رامز جلال بمرجحته من على كرسي الاعتراف في جميع الاتجاحات، ليقول له "بن شرقي": "أنت معندكش روح رياضية يا رامز".

Advertisements

وفي الفقرة الثالثة، قام رامز جلال بإنزال أشرف بن شرقي في حوض مياه، وأرهبه بالكابوريا وسط خوف كبير من الضحية ليقول له قول لي: "يا استاذ رامز"، ويلبي أشرف بن شرقي طلبه، ويقوم بإخراجه من المياه ويهدد من جديد بالثعبان، ليقول له "بن شرقي": "يا نهار أسود.. لا يا رامز.. فكني واقسم بالله أنزل واللي بتعمله هعمل فيك الدوبل".

وفي الفقرة الأخيرة، طالب رامز جلال من فريق عمل البرنامج بفك أشرف بن شرقي من على كرسي الاعتراف، ليسير في اتجاهه ويقع في المياه، ليتمكن بن شرقي من الخروج من المياه ويقوم بضرب رامز جلال، وتنتهي الحلقة على هذا الأمر.

وكان ضيوف الحلقات الماضية من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي وفيفي عبده وعبد الله بالخير وحسن شاكوش وطارق حامد وريهام عبد الغفور وحمو بيكا ومنة عرفة وبسمة وبوسي وسوزان نجم الدين.