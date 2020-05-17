فيديو| الشركة المتحدة تهدي «الزعيم» عادل إمام أغنية جديدة احتفالا بعيد ميلاده

الأحد 17 مايو 2020

نشر المنتج تامر مرسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أغنية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للفنان عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده الموافق 17 مايو.

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الأغنية فكرة الكاتب يسري الفخراني، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي، توزيع هاني ربيع، وغناء محمد كيلاني.

يذكر أن الزعيم عادل إمام يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل «فلانتينو» بطولة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.