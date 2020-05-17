معهد المخطوطات بأم القرى يختتم دورة "أصول تحقيق التراث" عن بُعْد

الأحد 17 مايو 2020

اختتم معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية، وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعْد وكلية اللغة العربية دورة التأسيس في "أصول تحقيق التراث" واستمرت الدورة 4 أيام بمجموع 10 ساعاتِ تدريبٍ، شملت عرضًا وافيًا ونموذجًا لمحتويات الحقيبة التدريبية الخاصة بالدورة. وبيَّن عميد المعهد الدكتور سعيد الغامدي، أن الدورة شهدت إقبالًا من طلبة العلم عامَّةً والمهتمِّين منهم بالتحقيق خاصَّةً من أقطار العالم الإسلامي، وبلغ عدد الحضور ٢١٤١ متدربًا، وعدد المستفيدين أكثر من ٣٧٠٠ مستفيد من ٤٢ دولة حول العالم. بدوره أكد وكيل معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي المشرف على الدورة الدكتور محمد العُمري، حرص المعهد على تقديم خدماته المختلفة لطلاب العلم والمهتمين بالطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين محليًّا ودوليًّا، تحقيقًا لرسالة الجامعة في خدمة التراث الإسلامي. وتناولت الدورة الصورة المتميزة لتكامل الجهات المختلفة داخل الجامعة، وضم فريق العمل المنفذ للدورة 18 منسوبًا بين أكاديميٍّ وفنيٍّ وإداريٍّ، يمثلون الجهات المشاركة في الإعداد والتنفيذ للدورة، مشيدًا بدعم واهتمام معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بافيل، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبد الوهاب الرسيني.

