مؤامرة جديدة تنتظر محمد رمضان بعد انتقامه بقسوة من شقيقيه في "البرنس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نالت الحلقة الـ 23 من مسلسل "البرنس" الذي يقدمه الفنان المصري محمد رمضان، ردود فعل واسعة بسبب مشهد انتقام محمد رمضان من شقيقيه "فتحي" و"ياسر" اللذان يجسدهما أحمد زاهر ومحمد علاء على الترتيب، خلال ذهابهما إليه وعرض مبلغ 3 ملايين جنيه لإسكاته عن الحصول على حقه منهما.

وارتفع وسم #البرنس ليتصدر التريند عبر تويتر وأيضًا وسم #رضوان_البرنس والذي من خلالهما أشاد الجمهور بما فعله محمد رمضان "رضوان البرنس"، في شقيقيه كبداية للحصول على حقه، حيث حظي هذا المشهد بتفاعل جعل غالبية المشاهدين تنطفئ نار غضبهم بعد انتظار طال خلال الحلقات الماضية.

وقال المتابعون عن هذا المشهد إنه مشهد انتقام من أشقائه بعد أن قتلوا زوجته وابنه وألقوا بابنته "مريم" في الشارع بعد دخوله السجن وأن هذه البداية، معربين عن سعادتهم بمقدمة الانتقام التي تشير إلى مشهد أكثر متعة خلال الحلقات المتبقية من مسلسل "البرنس" خاصًة أن محمد رمضان قال في المشهد: "دي علقة حلاوة خروجه من السجن".

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وبعد مشهد الانتقام الذي صعد به محمد رمضان لقائمة التريند لم ييأس"فتحي" الذي يجسد شخصيته أحمد زاهر، من التفكير الشيطاني الذي اعتاد عليه ضد رضوان البرنس للتخلص منه وحرّض على قتله حتى بعدما حصل على الميراث.

واتفق "فتحي" مع الفنان دياب الذي يجسد شخصية "كتكت" وذلك لقتل "رضوان" مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، إلا أن المفاجأة كانت في اتفاق بين "ياسر" مع القاتل كي يتقاسما المبلغ بدون علم "فتحي" إلا أن "كتكت" رفض وجسد مشهدًا عنيفًا أمامه.

وتدور حلقات مسلسل "البرنس"، حول "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو الأخ الأكبر لـ3 أخوه، وهم من أمهات مختلفة، ويمتلكون منزل وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويقترح "مقاول" على والدهم الذي يجسده الفنان عبدالعزيز مخيون مقاول شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا لكن الأب يرفض ويوافقه رضوان ويعارضه باقي أبنائه، وبعد وفاته يبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجئ الجميع بأن الأب نقل جميع ممتلكاته لابنه الأكبر رضوان.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.