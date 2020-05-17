شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان لـ"أحمد زاهر" بعد علقة رضوان البرنس: بحبك بس فرحان فيك أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الإعلامي رامى رضوان، بصورة له مع الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، للتعليق على مشهد "خناقة محمد رمضان" للانتقام من أشقائه في مسلسل البرنس.

ونشر رضوان، صورة تجمعه مع زاهر، قائلاً: "انت عارف أنا قد أيه بحبك.. بس فرحت فيك أوى فى حلقة النهاردة يا فتحي".

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شهدت أحداث الحلقة الـ ٢٣ من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، ظهور مفاجئ لضيف شرف الحلقة الفنان محمد دياب الذى يجسد دور "كتكت"، بعد أن اتفق معه "فتحى" أحمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء بقتل "رضوان البرنس" محمد رمضان، مقابل 5 ملايين جنيه.

واستكمل المشهد بلقاء "كتكت" مع "ياسر" و"رأفت" بعد أن أظهر المشهد بوجود اتفاق مسبق بينهما بتقسيم المبلغ الذى سيحصل عليه من "فتحى"، ولكن "كتكت" قرر أن يخلف هذا الاتفاق ويحصل على كل الأموال ويترك لهم نصف مليون جنيه.