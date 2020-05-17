شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 23 .. "قلبوها مجزرة" منسى ورجاله يردون اعتبار الشيخ حسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض على شاشة on، وفى مفاجأة هرب الإرهابى الذى صور مقطع اغتيال الشيخ حسان، وذهب إلى المقدم منسى، يطلب الحماية والتوبة، لاسيما أنه شعر بذنب كبير وكان واضحًا أثناء تصويره للمقطع.

وأكد لمنسى أنه كان شابًا ذا سلوك سيئ، وانضم لحازمون، وأثناء الثورة تعرف على شاب ساعده، ثم اختفى، وبعدها ذهب إلى سيناء مع مجموعة من الشباب، لينضم إلى الجماعات الإرهابية، وظل هناك، إلى أنه أراد التوبة والرجوع عن الدم والقتل، ثم أدلى بمعلومات عن تلك الجماعة الإرهابية التى يتعاون معها والتى يرأسها التكفيرى - مجدى فكرى الشهير بـ أبو دعاء.

وعلى جانب آخر، استعد منسى ورجاله للهجوم على تلك القرية التى يقطن فيها الإرهابيون والذين نفذوا عملية قتل الشيخ حسان، وذلك بحسب المعلومات التى وصلت لمنسى من الإرهابى المرتد، وبالفعل يقتل منسى هؤلاء الإرهابيين ويأخذ ملابس الشيخ حسان ليردها للشيخ سالم - دياب، ليعود حق الشيخ حسان بعد استشهاده.

Advertisements

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.