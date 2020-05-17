شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يحتفل بعيد ميلاد والده الزعيم بلقطات من تاريخه الفنى طوال ٦٠ عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج رامي إمام، على الاحتفال بعيد ميلاد والده الزعيم عادل إمام، الذي يوافق ١٧ مايو، بنشر بعض اللقطات من أعماله الفنيه طوال مشواره الذي امتد طوال الـ٦٠ عاما في السينما والتليفزيون والمسرح.

ونشر إمام مقطع فيديو يظهر فيه الزعيم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، مدعما بالكثير من الصور للزعيم التي أعاد ظهورها بطريقة جديدة.

وكتب المخرج رامى إمام، تعليقاً على الفيديو "١٧ مايو ١٩٤٠.. تاريخ ميلاد أبويا.. عادل إمام.. أبو رامي وسارة ومحمد.. وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة (بالترتيب العمري ????) النهاردة يتم ٨٠ سنة .. منهم ٦٠ سنة كفاح وتعب وعناد وإصرار. طول عمرنا فخورين بيك.. وحنفضل طول عمرنا شايلين مسئولية اسمك... ربنا يحفظك يا أبويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف أحفاد أحفادك".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامر مرسى، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفني في السينما والدراما والمسرح.

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