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شكرا لقرائتكم خبر عن كتب له "رباعيات فى حب الله".. وائل جسار ينعى الشاعر نبيل خلف والان مع تفاصيل الخبر
المطرب اللبنانى وائل جسار يعتبر أن نجوميته فى مصر صُنعت على يد الشاعر نبيل خلف الذى كتب له ألبومات ساهمت بقوة إلى وصول جسار إلى قلوب المصريين والوطن العربى، منها: "فى حضرة المحبوب"، "فى حضرة المحبوب 2" و"نبينا الزين"، بالإضافة إلى عدد كبير من الرباعيات الدينية حملت اسم "رباعيات فى حب الله".
ولم يكن التعاون بينهما فى الألبومات الدينية فقط، بل تجاوز ذلك، وكتب لوائل جسار عدة أغنيات فى ألبوماته الأخرى مثل: "كل دقيقة شخصية"، "توعدنى ليه"، "مليون مرة أحبك"، "بتوحشينى"، الروليت"، "مهما تقولوا".
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