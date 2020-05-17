برسالة مؤثرة وصورة تجمعهما.. شيريهان تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجم شيريهان على عدم تفويت مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وهنأته عبر حسابها على موقع إنستجرام، بتوجيه رسالة له بالإضافة إلى نشر فيديو يجمع صورتهما معاً، وعلقت عليه بكتابة: "اسمك وحده يكفي!!! سعادة واحترام وفخر عادل إمام.. كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك. شكراً عادل إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيء وتاريخ مصري مشرف لنا.. كل سنة وأنت في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامر مرسى، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفني في السينما والدراما والمسرح.



الزعيم عادل امام وشيريهان

واستعرض أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.

ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا في الموسم الرمضانى، مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.