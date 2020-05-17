شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 23.. شريف منير يواجه ياسمين عبد العزيز بتغيرها اتجاهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الـ23 من مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، باكتشاف جهاد "محسن صبرى" أن زوجته "وفاء سالم" تقوم بمراقبته، حيث وجدها تقف أمام شقة نهال زوجته الثانية عقب خروجه منها، وسألها عن سبب تواجدها هنا، لترد عليه أنها أتت لتعرف سبب تواجده، فأخبرها أنها شقة صديقه وأتى لزيارته واستشهد على كلامه باسم الشخص المكتوب على الشقة، وقال لها إنه بإمكانها الدخول للشقة للتأكد من كلامه، وهنا وافقت وفاء سالم على دخول الشقة، فحذرها جهاد أنها إن وجدت كلامه صحيحا ستكون "طالق"، مما جعلها تتراجع على الفور.

يذهب محسن صبرى لابنه كريم فهمى ويقص عليه ما حدث مع والدته، فيقول له مراد إنه لا بد وأن يجد حلا سريعا لهذه المشكلة، وهذا الحل هو طلاق نهال سكرتيرته، يرفض محسن هذا الحل، ويطلب منه أن يساعده بأن يعيد ثقة والدته فيه وأن تترك تلك الأوهام، ويبدأ كريم فى تحذير والده من إيهاب السويفى "إيهاب فهمى" ابن عمه الذى يرفض أن يصدق أن إيهاب من الممكن أن يأذيهم .

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وفى مشهد آخر يعترف شريف منير لياسمين عبد العزيز أن هناك الكثير من الأمور التى لم يفهمها منذ الحادث الذى تعرض له، وأنه يشعر بتغيرها اتجاهه ويسألها عن سبب ذلك، ولكنها تنكر أى تغير وتحاول تهدئته وتقرر أن تقابله بالأشخاص الذى تعرف عليهم خلال العام الماضى أملا فى إعادة الذاكرة له، وبالفعل يقابل شريف هدير "كارولين عزمى"، ومنتج الفيلم ويحاولا جاهدين تذكيره بكل الأحداث التى دارت معهما ولكن يصاب شريف بانهيار ويتركهما وينصرف، وتلحق ياسمين به لتجده منهارا فى حجرته ويترجاها بضرورة عودتهما لمنزلهما وتحاول تهدئته وتعده أنهما سيعودا .

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.