شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام بفيديو الشركة المتحدة عن أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان كريم فهمي على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي يوافق 16 مايو، بنشر فيديو عن الزعيم عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام. ونشر فهمي مقطع الفيديو الذي صممته الشركة المتحدة "سينرجي" للاحتفال بعيد ميلاد الزعيم، والذي شمل الكثير من الأعمال الفنيه والدرامية.

يعتبر عادل إمام زعيم الفن والكوميديا نافسه الكثيرون لكنهم لم ينالوا شهرته وظل هو وحده زعيما، فنجوميته الكبيرة لم تعتمد على موهبته فقط، بل استطاع إدارة موهبته الفنية بنجاح، حتى أصبح النجم الأول، والأعلى أجراً على مدار نصف قرن كامل.

عادل إمام الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم السبت، صنع لنفسه هالة خاصة، فإذا كان عبد الوهاب باق بموسيقاه إلى الآن فعادل إمام باق بمدرسته فى الكوميديا، فهو حالة خاصة لم يصل إليها أحد قبله، فمن ذا الذى وصل للقمة وظل أعلاها لمدة 50 عاما نصف قرن من الزمان.

الفنان الراحل فريد شوقى قال إن عادل إمام يتمتع بذكاء وثقافة كبيرة، وأخذ يطوّر من نفسه ومن أدواته التمثيلية، ما جعله بطلا جماهيريا عظيما.

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أما الفنان الراحل فؤاد المهندس وصف عادل إمام بـ "تلميذه البِكر"، وروى قصة اختياره له من بين 20 شابا كانوا متقدمين لتأدية دور "دسوقى أفندى" سكرتير المحامى فى مسرحية "أنا وهو وهى".

جوكر المسرح المصرى محمد صبحى قال عن عادل إمام: "مهما اختلفنا عليه، فهو قيمة فنية، وهو النجم الأوحد فى مصر، والهرم الرابع، وقدّم أفلامًا كثيرة مقابل عمله القليل فى المسرح، ومن يذهبون لمسرح عادل إمام فهم يذهبون كى يشاهدوا ممثلهم المفضل الذى يطلّ عليهم عبر شاشة السينما".

الساحر محمود عبد العزيز قال إن الله وهب الفنان عادل إمام موهبة الإضحاك ليضيف البسمة من خلال أعماله وكذلك جلساته الخاصة، ويرى أن أفلام الزعيم الكوميدية تعطى جرعة من الضحك والابتسامة.

الفنان صلاح السعدنى، قال إن هناك أشخاصا خلقوا لأداء مهنة وحيدة وغير صالحين لغيرها، من هؤلاء الفنان عادل إمام ومنذ الوهلة الأولى التى التقيت فيها عادل إمام بكلية الزراعة، لم أشعر به إلا فنانا وممثلا، فأرى أنه لو استكمل طريقه مهندسًا زراعيًا لأفسد خطة مصر الزراعية لسنوات طويلة قادمة.

الفنانة يسرا قالت إنه لا يوجد خليفة لعادل إمام، ولن يستطيع أحد أن يحلّ محله، وأنه نجح فى إنشاء رابط بين الفنانين المصريين وبين العالم العربى، بسبب جماهيريته الضخمة.



