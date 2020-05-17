شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحتفل بنجاح أغانيه فى البرنس ويوجه لجمهوره تلك الرسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب أحمد سعد بالنجاح الكبير الذى يحققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى يحقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث يحظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".



أحمد سعد

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما بمشهد ذهاب "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، إلى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ3 ملايين جنيه لإنهاء الخلافات التى بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره أمام منزل "رضوان".

وتفاجأ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدأ الكلام بـ"كفارة"، ودخل إلى منزله وأعطاه شيك بـ3 ملايين جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.

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